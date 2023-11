Ballando con le Stelle stasera | scaletta quarta puntata | anticipazioni

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 11 novembre 2023) Nuovo appuntamentoconcon le. Ladelladi sabato 11 novembre 2023 prevede in apertura la sfida tra Giovanni Terzi-Giada Lini e Rosanna Lambertucci: chi sarà eliminato? Una delle due coppie potrebbe dover terminare l'esperienza nel talent di ballo di Milly Carlucci dopo le ultime posizioni conquistate nella classifica della scorsa settimana. Un concorrente comunicherà se proseguirà o meno il suo percorso insieme alla sua maestra Alessandra Tripoli anche se già è stato più che chiaro sul suo ritiro Lino Banfi. L'attore pugliese, intervistato da Chi, ha spiegato che non si tratta di stanchezza ma di una scelta ragionata ancor prima di mettere piede in sala prove. Era una cosa che aveva deciso già prima di iniziaree non l'aveva rivelata ...