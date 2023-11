Ballando con le Stelle | Ricky Tognazzi e i gravi insulti rivolti a un giudice nel backstage | ecco cos’è successo

Leggi su isaechia

(Di sabato 11 novembre 2023) I concorrenti dicon le, lo show del sabato sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, sono più agguerriti che mai e non vogliono che gli sforzi fatti in sala per preparare le coreografie del sabato con i loro maestri vengano vanificati dai commenti della giuria. A non aver preso particolarmente bene il giudizio dei giudici durante l’ultima puntata è stato l’attore e regista, il quale nelsi è lasciato andare ad un duro sfogo contro Guillermo Mariotto, reo di aver giudicato negativamente sia la sua esibizione insieme alla maestra Tove Villfor, sia quella della moglie Simona Izzo, alla quale ha dato un voto insufficiente. Le parole delnon sono per nulla piaciute al concorrente, il quale si è lasciato andare anche ad alcuni ...