BALLANDO CON LE STELLE | PRIMI ELIMINATI | LA DECISIONE DI BANFI | TRE BALLERINI PER UNA NOTTE

(Di sabato 11 novembre 2023) Si aprirà così l’appuntamento con Milly Carlucci e “con le”, il dance show in onda sabato 11 novembre alle 20.35 su Rai 1 e Rai Italia. Due coppie candidate all’eliminazione – Giovanni Terzi e Giada Lini, Rosanna Lambertucci e Simone Casula – e un concorrente, Lino, che comunicherà soltanto in diretta se proseguirà o meno il suo cammino insieme alla sua maestra Alessandra Tripoli, dopo aver paventato la possibilità di lasciare la gara per dare spazio ai più giovani compagni d’avventura. Quella di quest’anno è un’edizione particolarmente ricca di colpi di scena e continua ad appassionare l’attenzione del pubblico e di migliaia di followers, che di settimana in settimana hanno mantenuto #conlein testa alla classifica trending topic dei programmi più seguiti. I ...