Ballando con le Stelle on the road fa tappa in Calabria

(Di sabato 11 novembre 2023) Due coppie candidate all’eliminazione - Giovanni Terzi e Giada Lini, Rosanna Lambertucci e Simone Casula - e un concorrente, Lino Banfi, che comunicherà soltanto in diretta se proseguirà o meno il suo cammino insieme alla sua maestra Alessandra Tripoli, dopo aver paventato la possibilità di lasciare la gara per dare spazio ai più giovani compagni d’avventura. Si aprirà così l’appuntamento...

La prima , storica giurata dile Stelle, in diretta TV ha più volte punzecchiato la seconda , dichiarando che, a parer suo, dovrebbe essere meno presente al fianco del marito, Ricky ...

Ballando con le Stelle, “certi suoi aspetti non mi sono piaciuti Il Fatto Quotidiano

Ballando con le stelle: qual è il commento di Selvaggia Lucarelli sulla Lambertucci: “uno si mortifica” Questa sera 11 novembre 2023 va in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle: i ballerini ...Siamo la generazione rimasta al palo, che non ha mai contato molto, perché abbiamo concepito il successo come un fatto strettamente personale; e il massimo smacco è il successo del vicino di banco ...