Avola e Lombardi conquistano il bronzo a Istanbul

Arrivano le prime medaglie per l'Italia di fioretto maschile nella Coppa del Mondo a Istanbul. Doppio bronzo per Giorgioe Giulio. Podio numero 17 in carriera per il 34enne siciliano, mentre è la prima assoluta per il classe 2002 delle Fiamme Gialle. I due azzurri hanno colmato il vuoto del campione del ...

Coppa del Mondo: terzi i fiorettisti Lombardi e Avola, podio anche ... CONI

COPPA DEL MONDO DI FIORETTO MASCHILE – DOPPIO ... Federazione Italiana Scherma

Accanto al giovane Lombardi, l'esperto Giorgio Avola. L'olimpionico a squadre di Londra 2012 ha iniziato battendo 15-13 lo statunitense Gassner, imponendosi poi per 15-12 sul ceco Alexander ...E’ subito però grande Italia in Turchia, con Giorgio Avola e Giulio Lombardi che salgono sul terzo gradino del podio dopo un’entusiasmante cavalcata. Avola e Lombardi, entrambi provenienti dalle ...