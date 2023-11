Aversa | Golia e gli ex consiglieri danno vita a Spazio Città Live | luogo di incontro e ascolto per i cittadini

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 11 novembre 2023). Questa mattina abbiamo aperto ufficialmente un nuovodiper continuare a fare quello che abbiamo fatto in questi anni all’interno della Casa comunale,e confronto con tutte e tutti. Abbiamo scelto di chiamarloperché non lo intendiamo come come un semplice comitato elettorale ma come unaperto e da vivere ogni giorno. Questa mattina abbiamo condiviso emozioni con tantissime persone intervenute che hanno manifestato vicinanza affetto e stima e soprattutto la volontà di continuare a condividere un percorso politico. Questa apertura è un atto doveroso per dare continuità all’importante attività politica avviata dal giugno 2019 e che aveva ed ha come fine il risanamento della ...