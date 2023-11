Auto esce di strada e finisce in un canale | due ragazzi morti e due feriti gravi

(Di sabato 11 novembre 2023) Il weekend si apre con una terribile tragedia della: due giovani sonoe altri due sonossimi in un incidentele avvenuto verso la mezzanotte nel comune di Ormelle (Treviso), in via Roma, all'altezza del civico 118, di fronte all'azienda Poliplast. Per cause in corso di...

Due persone sono morte e altre sono rimaste ferite gravemente in un incidente stradale, avvenuto nella notte, in via Roma ad Ormelle, Treviso. Per cause in corso di accertamento un'Audi A3, condotta da un 27enne di origini indiane, che abitava in provincia di Treviso, con a bordo altre tre persone, è uscita di strada ed è finita nel canale di scolo parallelo alla ...

