Auto contro cavallo che attraversa la strada | 57enne muore nell' impatto

(Di sabato 11 novembre 2023) Una donna di 57 anni è morta all’alba di oggi in un incidentele lungo lastatale 3 Flaminia, nei pressi di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia. Secondo quanto ricostruito, la donna è finita con l’unche hato la quattro corsie. Soccorsa da vigili del fuoco e personale del 118, la, secondo quanto si è apprende, è deceduta poco dopo...

...un terrapieno in cemento dopo essere finita nel fossato che corre a bordo strada. I vigili del fuoco , arrivati da Motta di Livenza e in rinforzo da Conegliano, hanno messo in sicurezza l'...

Auto contro albero, morti due ragazzi a Roma Adnkronos

Auto contro un camion a Sinagra: una donna trasportata in ospedale Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Con l'auto ha travolto un cavallo sulla Flaminia all'alba: morti sia la donna al volante sia l'animale. La donna di 57 anni è morta dopo che la vettura ...Ancora due morti sulle strade di Roma. Ancora giovanissimi. Si tratta di due ventenni che nella notte tra venerdì e sabato stavano percorrendo la via Braccianese Claudia nel territorio ...