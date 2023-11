Auguri di San Martino | frasi di buon onomastico | proverbi e foto da inviare via Whatsapp

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 novembre 2023) L’11 novembre si festeggia Sandi Tours), il nome deriva dal latino Martinus che significa “dedicato a Marte”.di Tours nacque nel 316 a Sabaria, in Ungheria, in un avamposto dell’impero romano alle frontiere con la Pannonia da una famiglia pagana. È fra i primi santi non martiri proclamati dalla Chiesa, è considerato il protettore di soldati e viaggiatori, tanto da essere il patrono dell’Arma della Fanteria dell’Esercito Italiano.La leggenda narra chedi Tours, vissuto nel IV secolo d.C. e vescovo della città francese ora capoluogo del dipartimento Indre et Loire – quando era ancora un soldato romano tagliò a metà il suo mantello per condividerlo con un mendicante alle porte di Amiens. Cristo gli apparve in sogno restituendogli la parte di mantello che aveva donato al bisognoso ...