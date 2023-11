ATP Sofia 2023 | Adrian Mannarino il nuovo campione | Draper ko in tre set

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023)e la forza di lasciare che siano gli altri a battersi da soli. Il francese ottiene il titolo nel torneo 250 disuperando Jack, che rimanda l’appuntamento con il primo trofeo nel circuito maggiore. Un 7-6 2-6 6-3 in cuisi è mostrato più avvezzo al successo rispetto al suo avversario, che per lunghi momenti sembrava avere in mano la partita. L’inglese almeno recupera 21 posizioni in classifica tornando a ridosso della top 60, il transalpino invece segna potenzialmente il suo best ranking al numero 21, se Ugo Humbert non dovesse vincere a Metz con Alexander Shevchenko. L’inizio di partita lascia presagire ad una sfida da acque agitate: sia il britannico che il transalpino non si confermano irreprensibili al servizio, concedendo un break per parte in apertura. Ma poi ...