Atp Finals | Tsitsipas sospende l’allenamento | a rischio il match con Sinner

(Di sabato 11 novembre 2023) Torino – Ha interrottoStefanosquesta mattina. Domani è in programma l’esordio con Jannikall’Atpdi Torino. Ma si è fermato il greco dopo una decina di minuti. E’ accaduto già ieri, in training con Alexander Zverev. Come riporta l’Ansa, è ‘una scelta dovuta a un dolore al gomito destro, lo stesso che si operò due anni fa’. In queste oreè ancora nel tabellone delle partite in programma e in lista per ildi domani. Una sua eventuale rinuncia farebbe entrare la prima ‘riserva’, il polacco Hubert Hurkacz. Il numero 9 al mondo. Quest’ultimo è già arrivato a Torino nei giorni scorsi. Foto internazionaliBNLditalia.com/AdelchiFioriti