ATP Finals | Tsitsipas interrompe un altro allenamento Hurkacz in allerta

(Di sabato 11 novembre 2023) Questo è quanto emerge nel sabato torinese, che - secondo quanto riporta gazzetta.it - ha visto il grecore un, quello andato in scena sul Centrale. I l numero 6 del ...

Diretta vigilia Sinner-Tsitsipas Nitto ATP Finals: segui il live Corriere dello Sport

Sinner-Tsitsipas a rischio, clamoroso alle Nitto ATP Finals! Che succede ora Tuttosport

Guarda tutte le interviste per SuperTennis agli otto protagonisti delle Nitto ATP Finals in singolare realizzate a margine del Media Day a Palazzo Reale a Torino. Il torneo inizierà il 12 novembre.Jannik Sinner è pronto a prendersi la scena a Torino. Il numero 4 al mondo arriva di gran carriera alle ATP Finals, con due tornei messi in bacheca nel mese di ottobre, e si prepara al debutto al Pala ...