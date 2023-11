Atp Finals Torino 2023 | Rune | “Voglio sfruttare quest’opportunità Djokovic? Mi diverto ad affrontarlo”

Leggi su sportface

(Di sabato 11 novembre 2023) Alla vigilia delle Atpdi, Holgerha parlato al sito ufficiale dell’Atp: “Qualificarmi era un grande obiettivo per me fin dall’inizio dell’anno. Si trattava sicuramente di un risultato che volevo raggiungere e sono molto soddisfatto di avercela fatta. Ora. Dopo Wimbledon ho attraversato un momento difficile, ma reputo normale avere alti e bassi. L’importante è imparare dai momenti difficili e uscirne più forti. Negli ultimi tornei ho recuperato una buona versione del mio tennis“. Il giovane danese ha poi proseguito: “Sarebbe bello se invece di un solo torneo all’anno come questo, ce ne fossero otto. Penso che la pressione sia qualcosa di divertente e quando manca mi annoio. Questi tornei mi danno un’enorme ...