Atp Finals | soggiorno da Principi e lusso a go-go | dove alloggiano i tennisti

(Di sabato 11 novembre 2023) Atp, sono Maestri ma si trattano da Principi: eccogli 8 atleti e quanto costa soggiornare in questo hotel di lusso. Jannik Sinner non stava nella pelle. E chi non lo sarebbe, d’altra parte, al pensiero di partecipare ad un torneo prestigioso come le Nitto Atp? Il che spiegherebbe come mai il tennista altoatesino sia stato il primo ad arrivare a Torino e a sistemarsi nell’hotel che ospiterà, come di consueto, gli atleti in gara al Pala Alpitour. Sinner all’arrivo a Torino (AnsaFoto) – Ilveggente.itChe sono Maestri, come si dice in questo caso, essendo appunto i migliori giocatori dell’anno, ma che si trattano da principi. Tanto da alloggiare, appunto, nell’hotel più prestigioso della città. Che si chiama, manco a dirlo, Principi di Piemonte. Il lusso degli spazi comuni e ...