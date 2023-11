ATP Finals | Mangiante | “Sinner studierà le mosse di Djokovic Musetti si ritroverà in Coppa Davis”

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) Il conto alla rovescia sta per esaurirsi e le ATPsono prossime al loro inizio. L’evento di fine stagione del tennis mondiale ha nel Pala Alpitour di Torino il suo punto di riferimento e Janniksogna di realizzare un percorso magico. Non sarà facile perché al cospetto dei giocatori più forti del pianeta servirà qualcosa di speciale. Ne è ben consapevole l’altoatesino, che da giorni si sta allenando con dedizione eccezionale, diventando da un certo punto di vista “l’incubo peggiore” dei gestori dell’impianto. Chissà, forse Jannik avrà reclamato anche le chiavi di chiusura per poter avere qualche minuto da spendere sul campo da gioco e ripetere un colpo che riesce con maggior difficoltà. Tutto servirà per affrontare nel proprio girone Stefanos Tsitsipas, Novake Holger Rune. Si comincerà con il greco il 12 ...