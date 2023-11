ATP Finals 2023 | Jannik Sinner | “Ho raggiunto il mio obiettivo | me lo sono meritato Buona preparazione”

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023)è pronto a prendersi la scena a Torino. Il numero 4 al mondo arriva di gran carriera alle ATP, con due tornei messi in bacheca nel mese di ottobre, e si prepara al debutto al PalaAlpiTour di Torino, dove proverà a mettere i bastoni tra le ruote a Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. E non si nasconde ai microfoni di SuperTennis: “Voglio fare un ottimo torneo; il mioera essere qui e ce l’abbiamo fatta. Me lo, essere tra i migliori otto non te lo regala nessuno. Ci siamo preparati bene, il campo è veloce e devo prenderci un po’ la mano, ma è così per tutti. Guardiamo giorno dopo giorno, lunedì inizierò contro Tsitsipas che è sempre un giocatore tignoso, con cui ho perso spesso, ma spero di far bene”. Pungolato sulla sua capacità di mettersi alle ...