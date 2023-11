ATP Finals 2023 | Hubert Hurkacz si allena a Torino | i problemi al gomito di Tsitsipas tengono banco

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) Il conto alla rovescia sta per terminare e domani si inizierà. Le ATPandranno in scena con la prima serie di incontri e a scendere sul campo del Pala Alpitour disaranno Jannik Sinner e Stefanos. L’incontro è previsto non prima delle 14.30, ma sulle condizioni del greco non mancano i punti di domanda. Come era accaduto ieri, anche oggi l’ellenico non ha ultimato il suomento con Carlos Alcaraz., infatti, ha deciso di fermarsi per un problema aldestro, lo stesso operato due anni fa e che lo costrinse a ritirarsi proprio dalle. Da capire se l’entità del problematica sia tale che Stefanos possa affrontare Sinner o meno. Ricordiamo che ci fu un precedente proprio nel 2021, quando appunto il ...