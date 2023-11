Atp di Metz | Fognini sconfitto in semifinale | Humbert vince in due set

(Di sabato 11 novembre 2023) Un Fabioin non perfette condizioni fisiche per un problema a una gamba esce di scena inal torneo Atp 250 di(veloce indoor, montepremi 562.815 euro). Il 36enne ligure, numero 147 del mondo e in tabellone grazie a una wild-card, cede al 25enne francese Ugo, numero 23 del ranking Atp e 4 del seeding, con il punteggio di 6-0, 6-2 in un’ora e sette minuti.sfiderà domani per il titolo il russo Alexander Shevchenko, numero 63 del mondo. (foto@internazionaliBNLditalia.com/Sposito)

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda semifinale del torneo ATP 250 di Metz, Fabio Fognini viene eliminato 6-0 6-2 in 67 minuti dal francese Ugo Humbert ed è il numero 126 al mondo nella Classifica ATP.