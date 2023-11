ATA effettua pausa pranzo | ma uscendo da scuola non timbra il cartellino Deve essere licenziato? Cosa hanno detto i giudici

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 11 novembre 2023) Il caso in commento riguarda una sentenza della Cassazione, Civile Num. 30418 Anno 2023, che affronta un licenziamento che ha interessato una collaboratrice scolastica di unache in cinque occasioni si era allontanata dall’istituto per tutta la durata dellasenza strisciare il badge sia all’uscita che al rientro, condotte che integravano la fattispecie di cui all’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001. L'articolo .