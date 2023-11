Aston Villa-Fulham domenica 12 novembre 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 11 novembre 2023) Con la vittoria per 2-1 sull’AZ Alkmaar, che ha fatto seguito al 4-1 in trasferta nel match di andata, l’ha messo a posto le cose in Conference League per quanto riguarda il passaggio del turno ma ha ancora del lavoro da fare per assicurarsi il primo posto conteso da un Legia Varsavia più InfoBetting: Scommesse Sportive e