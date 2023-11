Ascolti TV | Venerdì 10 novembre 2023

(Di sabato 11 novembre 2023) Valeria Marini a Alba Parietti - Tale e Quale Show Nella serata di ieri,10, su Rai1 Tale e Quale Show – Il Torneo dei Campioni ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 La matassa ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 la nuova stagione di The Rookie raccoglie .000 spettatori (%) nel primo episodio e .000 spettatori (%) nel secondo episodio. Su Italia1 Hunter’s Prayer – In fuga è visto da .000 spettatori (%). Su Rai3 Settembre raccoglie .000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 Elodie Show, dalle alle, ottiene .000 spettatori (%). Sul Nove Fratelli di Crozza sigla .000 spettatori con il %. Sul 20 La Mummia – Il ritorno arriva a ...

