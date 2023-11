Ascolti tv | com' è andata l' ultima puntata di Tale e Quale Show

Leggi su europa.today

(Di sabato 11 novembre 2023) Un altro finale con il botto per la Rai. Dopo l'di Blanca, la serie tv con Maria Chiara Giannetta, andato in onda giovedì 9 novembre ieri sera, 10 novembre, la tv staassesta un altro colpo a Mediaset con la finalissima diche per poco non totalizza 4milioni...