Ascoli-Como | Serie B | punti per playoff e playout | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 novembre 2023) Prosegue la tredicesima giornata diB, aperta ieri dalla sfida tra Venezia e Catanzaro. Tra gli incontri odierni, invece, spazio anche ad, in programma alle ore 14:00. La sfida si preannuncia delicata, dal momento che le due squadre hanno bisogno dipreziosi per perseguire i rispettivi obiettivi. Decisamente più in forma gli ospiti, attualmente settimi con 18, che con una vittoria andrebbero ad acciuffare il Catanzaro a quota 21, rafforzando di conseguenza la propria candidatura in ottica. I padroni di casa, invece, occupano la quindicesima posizione con 12, e devono mettere fieno in cascina per allontanarsi dalle zone più calde della classifica. Le ultime da, con le ...