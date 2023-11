Armi autonome e morale  Quale soluzione? La versione di Mannes Acus

Leggi su formiche

(Di sabato 11 novembre 2023) L’Intelligenza Artificiale e il suo impiego in ambito militare rappresentano ad oggi una sfida per i governi delle principali potenze mondiale. Ma oltre alla questione puramente tecnologica, vi è anche un aspetto squisitamente. Da una parte infatti c’è un fronte di sostenitori dell’utilizzo di simili tecnologie sul campo di battaglia per conseguire la vittoria limitando le perdite umane, fronte appoggiato da personalità del calibro di Kathleen Hicks, vice segretario alla Difesa del governo statunitense, la quale in un discorso pronunciato nell’agosto di quest’anno ha affermato che “per essere all’avanguardia, creeremo un nuovo stato dell’arte, proprio come l’America ha già fatto in passato, facendo leva su sistemi autonomi e in grado di reagire in tutti i settori, che sono meno costosi, mettono meno persone sulla linea del fuoco e possono essere modificati, ...