Argentina | Scaloni ne convoca 28 | presenti sei “italiani”

(Di sabato 11 novembre 2023) L'sfiderà Uruguay e Brasile per le qualificazioni ai Mondiali del 2026: la lista deiti di Lionel

L'di Lionel, campione del Mondo in carica, si ritroverà per preparare le sfide contro Uruguay e Brasile . Per le due sfide, il Commissario tecnico ha convocato 28 giocatori. Nella ...

Argentina, Dybala e Paredes convocati: Scaloni ha deciso su Soulé Corriere dello Sport

Soulé, niente Argentina: Scaloni fa 'dietrofront' ilBianconero

L'Argentina di Lionel Scaloni, campione del Mondo in carica, si ritroverà per preparare le sfide contro Uruguay e Brasile. Per le due sfide, il Commissario tecnico ha convocato 28 giocatori. Nella ...Il ct dell'Albiceleste ha ufficializzato l'elenco dei calciatori che prenderanno parte alle sfide contro Uruguay e Brasile ...