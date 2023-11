Argentina | i convocati per Uruguay e Brasile | c’è Dybala Sono sei i giocatori dalla Serie A

(Di sabato 11 novembre 2023) Lionel Scaloni ha diramato la lista deidella suain vista delle sfide controe soprattuttovalide per le qualificazioni ai Mondiali. C’è Paulo, così come altri cinqueche giocano nel nostro campionato. Presente anche l’altro romanista Leandro Paredes. Oltre ai due giallorossi chiamati anche Musso, Lautaro Martinez e i due viola Martinez Quarta e Nico Gonzalez. #SelecciónMayor Lista de convocados para las próximas dos fechas de las #EliminatoriasSudamericanas https://t.co/9DME3zk5FR pic.twitter.com/LrZVKu1WaG — Selección(@) November 11, 2023 SportFace.

Dybala torna infatti tra i convocati dopo quasi 8 mesi. L'ultima chiamata infatti risale addirittura al marzo 2023 nei match contro Panama e Curacao successivi alla vittoria del Mondiale.

Soulé non convocato dall'Argentina! Ma Scaloni chiama Paredes… Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha diramato l'elenco dei convocati. Tra i convocati dell'Argentina figurano i nomi di Paulo Dybala (fresco di ritorno in campo con la Roma) e Leandro Paredes.