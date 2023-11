Argentina | Dybala e Paredes convocati | Scaloni ha deciso su Soulé

Il ct dell'Lionel Scaloni ha diramato l'elenco dei convocati in vista delle prossime sfide dell'... C'èma non Solué ...

Argentina, i convocati di Scaloni: sei italiani presenti, da Martinez Quarta a Dybala TUTTO mercato WEB

Argentina, Scaloni chiama Paredes. Torna tra i convocati anche Dybala ForzaRoma.info

Tra i convocati dell'Argentina figurano i nomi di Paulo Dybala (fresco di ritorno in campo con la Roma) e Leandro Paredes.Matias Soulè, talento classe 2003 della Juventus, attualmente protagonista in Serie A con la maglia del Frosinone, non è stato convocato dal ct dell'Argentina, Scaloni, per ...