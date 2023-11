Appartamento va a fuoco | morto 32enne | indagini in corso

(Di sabato 11 novembre 2023)va a, per un uomo di 32 anni non c’è stato assolutamente nulla da fare:attualmente inNel cuore della notte un tragico episodio ha sconvolto una intera comunità. La notizia arriva direttamente da Modena dove un uomo di 32 anni ha perso la vita nella peggiore maniera possibile. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che un incendio si sia divampato all’interno di una abitazione, precisamente al sesto piano di un condominio. Purtroppo per Davide Dignatici non c’è stato assolutamente nulla da fare. Le fiamme lo hanno avvolto fino a bruciarlo vivo.va a(Ansa Foto) Notizie.comIl tutto è accaduto poco prima delle ore 2 quando i vigili delhanno ricevuto una chiamata da parte del vicino di casa ...

