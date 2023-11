Anziana chiama i carabinieri di Veroli | “Sono sola e non ho da mangiare” Loro le fanno la spesa

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 11 novembre 2023) “in casa e non ho nulla da”: è questa la richiesta d’aiuto di un’del frusinate in lacrime, rivolta al centralino della caserma deidi. La donna, 75 anni, ha confidato di avere problemi economici. Il militare del centralino ha girato la segnalazione ai colleghi in servizio di pattuglia: hanno raggiunto l’abitazione della donna ed effettivamente l’hanno trovata da, agitata ed in preda allo sconforto per la mancanza di generi alimentari. Idihanno tentato di tranquillizzarla e deciso di mettere una quota ciascuno, andando a farle lanel supermercato più vicino. Dopo pochi minutitornati consegnandole le buste con i generi ...