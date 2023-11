Angelica Baraldi sotto attacco al Grande Fratello | nel mirino il rapporto con Mirko

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 11 novembre 2023) Persono giorni complessi nella casa del: la gieffina finisceaccusa sui social per l’avvicinamento aAll’improvvisosi è svegliata. La gatta morta, come è stata ribattezzata da Greta, la ragazza che ha strappatoBrunetti a Perla nell’ultima edizione di Temptation Island, è resuscitata. Negli ultimi giorni, complice anche ilspavento superato per la nomination di lunedì scorso,sembra infatti particolarmente protagonista nella Casa, dove però spesso e volentieri finisce al centro di discussioni. Prima con Beatrice Luzzi, nelle ultime ore con Massimiliano Varrese, nuovo amico e alleato dell’ex interprete di Eva Bonelli ...