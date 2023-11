Le parole dell'allenatore dell'Empoli Aurelioin conferenza stampa alla vigilia del match di ...

Andreazzoli: "Garcia Impossibile per chiunque fare meglio di Spalletti" La Gazzetta dello Sport

Empoli, Andreazzoli: "Garcia un amico con cui ho lavorato. Persona eccellente e scrupolosa" TUTTO mercato WEB

Garcia ha solo un dubbio di formazione e riguarda il ruolo ... Qualche dubbio in più, invece, per Aurelio Andreazzoli. Nel suo 4-3-2-1 dovrebbe agire Berisha tra i pali, con Ebuehi, Ismajli, Luperto e ...NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Garcia. A disp.: Gollini, Contini ...