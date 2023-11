Anche Sinner vuole il poncho Loro Piana di Tsitsipas

Leggi su gqitalia

(Di sabato 11 novembre 2023) In attesa di vederlo domani in campo per le Nitto ATP Finals, Jannikha già fatto parlare di sé. Questa volta però c'entra poco lo sport, ma più la moda, qualcosa che il tennista italiano conosce bene. Durante la conferenza stampa al Palazzo Reale di Torino,si è concesso un siparietto con il rivale in campo, facendogli i complimenti per ilsfoggiato durante l’evento. «Ne voglio unoper me» ha scritto il tennista sui social, scatenando immediatamente la curiosità sul capo indossato dal greco. Dal valore di circa 3800€, quello sfoggiato daè unin misto alpaca bouclé a righe con finiture in pelle caratterizzato dalla chiusura con alamari posizionata sul collo. Nitto ATP ...