(Di sabato 11 novembre 2023) Roma, 10 nov. (askanews) –hato ilBBB sull’con. Con un comunicato, l’agenzia spiega che la valutazione è sostenuta dalla economia ampia e diversificata del Paese sulla creazione di valore, dall’appartenenza all’area euro e la solidità delle istituzionine, rispetto a paesi analoghi. Il bilanciamento sulla valutazione di affidabilità creditizia riflettele debolezze macroeconomiche e sui conti pubblici nel Paese, in particolare l’elevato indebitamento pubblico e una politica economica relativamente espansiva da quando c’è stata la pandemia di Covid, prosegue, assieme a un potenziale di crescita sottotono e più di recente al contesto di alti tassi ...

... "attraverso un efficace dispiegamento dei fondi Next Generation Eu ", resta centrale una duratura riduzione del debitosottolinea come lo spazio per cambiare il Pnrr sia 'limitato' e ...

Anche Fitch conferma rating Italia BBB, con outlook stabile - Ildenaro.it Il Denaro

Fitch conferma rating BBB e outlook stabile per l'Italia We Wealth

Arriva la seconda conferma per il rating italiano. Dopo S&P anche Fitch ha ribadito il suo giudizio lasciandolo immutato a BBB con outlook stabile. L'economia italiana è sufficientemente ampia e ...Roma, 10 novembre 2023 – Fitch promuove la stabilità del governo Meloni e conferma il rating BBB sull’Italia con outlook stabile.