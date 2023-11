Anche Allegri ha i suoi buchi neri | preferire Kean a Vlahovic è inspiegabile per la mente umana

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 novembre 2023) . La Juventus batte il Cagliari 2-1 e va in testa alla classifica, in attesa che domani sera l’Inter scenda in campo a Milano contro il Frosinone. Poichéha scelto di giocare senza centravanti (giocare convuol dire giocare senza centravanti) per segnare è dovuto ricorrere a due difensori centrali: Bremer prima e Rugani poi. Entrambi i gol nel secondo tempo. Il Cagliari ha accorciato le distanze con Dossena che poi ha colpitoun palo.ha incredibilgiocato la sua sesta partita consecutiva da titolare. E qui non possiamo esimerci dal fare una breve riflessione. Ogni allenatore ha inon fa eccezione. A noi il livornese piace e tanto, maMoise ...