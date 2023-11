Altro che algoritmi | al Diavolo servirebbe un direttore sportivo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) Il calcio è una materia appetita da tutti e tutti sono ds in pectore, ognuno con la propria idea da esporre e proporre. Il nuovo Milan di Gerry Cardinale sembra fatto apposta per rafforzare la nostra tesi. È gestito da un amministratore delegato, Giorgio Furlani, uomo di finanza (studi alla Bocconi e Master in Business Administration ad Harvard), tifoso milanista, membro del Cda e manager del gruppo Elliot, che a dicembre ha sostituito Gazidis come Ad e adesso, assieme al capo scouting Geoffreey Moncada, rappresenta la soluzione interna agli esonerati Maldini e Massara. Si potrebbe dire che Furlani ha recitato una parte importante nella risalita economica del Milan, ma il campo e i giocatori sono tutt'altra cosa. Complicato infatti, per un finanziere, parlare di calcio in maniera approfondita e convincente a chi lo pratica: è difficile spesso anche per l'allenatore, figuriamoci per un ...