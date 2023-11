Alluvione Toscana | torrente Bagnolo esonda in zona nord di Prato | circa 170 evacuati

(Di sabato 11 novembre 2023) Ilha rotto l'argine e hato stasera alla periferia ovest diSant'Ippolito. Sono in corso le evacuazioni degli abitanti dellache vivono ai piani bassi delle case, che vengono contattati uno ad uno. Lo comunica via social il presidente della Regione, Eugenio Giani, che invita a evitare spostamenti in auto e a piedi. Secondo prime informazioni, l'argine era stato appena rifatto ma non si era consolidato e la piena lo ha tirato giù alluvionando lacircostante.

Lo comunica via social il presidente della Regione, Eugenio Giani, che invita a evitare spostamenti in auto e a piedi. Secondo prime informazioni, sembra che l'argine appena rifatto, ma non ...

Alluvione Toscana: torrente Bagnolo esonda in zona nord Prato, circa 170 evacuati Sky Tg24

In Toscana i soccorsi per l'alluvione sono arrivati in ritardo Internazionale

Non c’è pace per la Toscana, nuovamente colpita dal maltempo. Questa volta a essere colpita è stata Prato, dove venerdì sera, a causa dell’intensità della pioggia, il torrente Bagnolo ha rotto gli arg ...La Fiorentina ha messo a disposizione per le famiglie alluvionate mille biglietti gratuiti in Curva Ferrovia per la partita di campionato contro il Bologna ...