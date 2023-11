Allegri non pensa all’Inter | «Gatti in campo da diffidato? Oggi importante!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 novembre 2023) Massimilianoha parlato nel pre-partita di Juventus-Cagliari. Il tecnico della Juventus si sofferma sulla scelta di schierareda titolare, nonostante siaIMPORTANTE – Queste le parole dia DAZN: «Bisogna fare una prestazione per noi stessi, è una partita importante che vale tre punti. Noi veniamo da una striscia di vittorie importanti maè la partita più pericolosa.incon la diffida? La partita diè importante non dobbiamore a quella fra 15 giorni». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...