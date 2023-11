Allegri | 'L'Inter è favorita da 4-5 anni | è avanti anche stavolta per li scudetto'

(Di sabato 11 novembre 2023) Il tecnico della Juve Massimilianoha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Cagliari: "Era importante vincere per questioni di cl...

I bianconeri hanno agganciato il primato della classifica, in attesa del match di domani trae Frosinone. Subito dopo il triplice fischio della sfida dell'Allianz, Massimilianoha ...

Allegri non si cura dell'Inter: "Oggi la giornata più pericolosa. Gatti diffidato L'importante è il... Fcinternews.it

La Juve è già pronta per l'Inter: 2-1 al Cagliari, Allegri in testa per una notte|Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il successo con il Cagliari. Le sue parole: La squadra ha alternato andature, non ha avuto la voglia di strafare. Una vittoria che conta ...Juventus Cagliari termina 2-1 per i bianconeri con la squadra di Allegri che ha parlato ai microfoni di Dazn ... stiamo iniziando a creare tanto anche con i tiri da fuori. L’Inter è la favorita per lo ...