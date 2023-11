Allarme acne | prurito e secchezza in autunno

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 11 novembre 2023) In, più che in altri periodi dell’anno, la pelle ha bisogno di coccole speciali. Secondo una serie di ricerche condotte sulle principali testate internazionali da Espresso Communication per Guna con il diminuire dell’intensità del sole, la pelle diventa più sottile e, a causa di agenti esterni come il freddo e l’umidità, ha una maggiore tendenza alla. È quanto emerge dai dati forniti da Every Day Health e dal dermatologo e professore universitario texano Stanley Hollmig. La British Skin Foundation, inoltre, conta come 7 persone su 10 (70%) si sottopongano a controlli e cure per mantenere la propria pelle sana, soprattutto, in occasione dell’. E in Italia? Negli ultimi 10 anni sono aumentate del 40% le richieste ai dermatologi per una pelle più giovane e sana. Forse non tutti lo sanno, ma la ...