Alex Marquez super | gli highlights della Sprint Race

(Di sabato 11 novembre 2023)vince con la Ducati Gresini ladel GP di MalesiaMotoGP dando una mano a Pecco Bagnaia, terzo alle spalle di Jorge Martin dopo una gara iniziata in modo gagliardo e poi ...

vince con la Ducati Gresini la Sprint Race del GP di Malesia della MotoGP dando una mano a Pecco Bagnaia, terzo alle spalle di Jorge Martin dopo una gara iniziata in modo gagliardo e poi ...

GP Malesia, Alex Marquez vince la Sprint Race. Martin è 2° e recupera 2 punti a Bagnaia (3°) La Gazzetta dello Sport

MotoGP: in Malesia Alex Marquez davanti a tutti nella Sprint. Terzo Bagnaia dietro a Martin Corriere dello Sport

SEPANG (MALESIA) – Lo spagnolo Alex Marquez ha trionfato nella Sprint del Gran Premio di Malesia mettendosi in mezzo nella lotta per il titolo mondiale tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Lo spagnolo si ...Alle ore 8.00 di domenica 12 novembre l’autodromo di Sepang sarà teatro del Gran Premio di Malesia di MotoGP. La gara vera, quella che assegna il punteggio pieno. C’è tantissima curiosità per capire q ...