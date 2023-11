Un dramma improvviso che ha scioccato i giocatori sul campo, tra i giocatori qualcuno porta le mani alla testa consapevole probabilmente del dramma che stava accadendo, sgomenti chiunque fosse ...

Albania, shock in campo: muore per malore l'attaccante Raphael Dwamena

In Albania riportano che non fosse il primo malore avvertito ... “L’AFL esprime il suo profondo shock per la tragedia accaduta oggi a Egnatia-Partizani, dove ha perso la vita il calciatore Raphael ...Il giocatore, 28 anni, è crollato durante la partita del suo Egnatia contro il Partizani, nella Serie A albanese ...