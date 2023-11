Albania | calcio sotto choc | Raphael Dwamena muore in campo a 28 anni

(Di sabato 11 novembre 2023) (Adnkronos) – Tragedia nelin: il ghanese, 28, è morto dopo essere collassato indurante il match tra la sua squadra, l'Egnatia, e il Partizani, nella Serie A albanese., soccorso in, è deceduto in ospedale. Già in passato, in 3 occasioni, il calciatore aveva accusato malori in partita. L'attaccante, che tra le altre ha indossato anche le maglie di Zurigo, Levante e Saragozza, aveva messo a segno il gol del vantaggio dell'Egnatia nell'amichevole estiva contro l'Inter. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

