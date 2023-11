Albania | calcio sotto choc | Raphael Dwamena muore in campo a 28 anni

(Di sabato 11 novembre 2023) (Adnkronos) – Tragedia nelin: il ghanese, 28, è morto dopo essere collassato indurante il match tra la sua squadra, l’Egnatia, e il Partizani, nella Serie A albanese., soccorso in, è deceduto in ospedale. Già in passato, in 3 occasioni, il calciatore aveva accusato malori in partita. L’attaccante, che tra le altre ha indossato anche le maglie di Zurigo, Levante e Saragozza, aveva messo a segno il gol del vantaggio dell’Egnatia nell’amichevole estiva contro l’Inter. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

: dramma in campo in, morto Raphael Dwamena Terribile notizia dall'. L'attaccante ghanese di 28 anni Raphael Dwamena, ex Saragozza e Levante, e' morto durante una partita di ...

Dramma in campo in Albania, morto il calciatore Raphael Dwamena Sky Tg24

Calcio sotto choc: in Albania è morto in campo Raphael Dwamena, aveva 28 anni CalcioNapoli24

Tragedia in Albania dove è morto il ghanese di 28 anni Raphael Dwamena. Il giocatore è collassato in campo durante il match tra la sua squadra l'Egnatia e il Partizani nella Serie ...Tragedia nella serie A albanese. E' morto, dopo un malore in campo, il giocatore ghanese Rapahel Dwamena, 28enne attaccante dell'Egnatia, squadra capolista della massima serie di Tirana. Il malore è a ...