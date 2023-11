Al via l’operazione europee Così FdI punta al podio e alla nuova governance

Leggi su formiche

(Di sabato 11 novembre 2023) Numeri, prima di ogni altra cosa, nella consapevolezza che prendere un voto in più delle politiche sarebbe utile e segnerebbe uno spartiacque oggettivo rispetto ad altri elementi secondari, come certi retroscena che spesso non combaciano con la realtà. Fratelli d’Italia si prepara ad una tornata elettorale europea che, di fatto, rappresenta una primizia: per la prima volta la destra post berlusconiana, al governo del Paese, può esprimere contemporaneamente la premier, il presidente di un partito europeo che rischia di essere il gruppo più folto a Bruxelles (in condominio con Cdu/Csu), e portatrice sana di una visione in cui, come spiegato da Alfredo Mantovano, nessuno intende mettere in discussione l’europeismo, ma sipiuttosto ad evitare “di seguire l’ordine del giorno che, in un’ottica dirigista dell’Unione Europea, dovrebbe essere sempre calato dall’alto”. In ...