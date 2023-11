Agevolazioni fiscali Legge 104 | attenzione alla dicitura nel verbale | un’omissione può essere fatale

Leggi su informazioneoggi

(Di sabato 11 novembre 2023) L’IVA agevolata al 4% e la detrazione IRPEF spettano solo se vengono soddisfatti alcuni requisiti. Vediamo quali sono i presupposti imprescindibili. Il D.M. del 7 aprile 2021 ha apportato delle importanti modifiche all’art. 2 del D.M. 14 marzo 1998, prevedendo delle limitazionifruizione dell’IVA agevolata al 4%. Quando spettano IVA al 4% e detrazioni IRFPEF? – InformazioneOggi.itIn particolare, per poter beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto di apparecchiature tecniche e informatiche, è fondamentale che i soggetti disabili presentino, in fase di acquisto, una copia del certificato che attesta l’invalidità, rilasciato dCommissione medica ASL- INPS oppure dall’ASL competente, e una copia di un valido documento di identità e del codice fiscale. È, inoltre, necessario che tra l’acquisto del bene per il quale si richiede l’applicazione ...