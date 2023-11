AEW | Sammy Guevara ancora infortunato | Brian Cage prenderà il suo posto allo Street Fighter match

Leggi su aewuniverse

(Di sabato 11 novembre 2023) Come annunciato una settimana fa a Dynamite il prossimo 15 novembre ci sarà unotra Kenny Omega, Chris Jericho, Paul Wight e Kota Ibushi e la “Famiglia Don Callis”, composta da Konosuke Takeshita, Kyle Fletcher, Powerhouse Hobbs e. Proprio quest’ultimo però dovrà dare forfait per non aversmaltito l’infortunio alla testa rimediato a WrestlDream. Al suoè stato annunciato. Ilè parte di una sponsorizzazione tra Sega e la All Elite Wrestling. Ryu Ga Gotoku, lo studio creatore della saga Yakuza, ha siglato un accordo per organizzare un combattimento a tema Like a Dragon Gaiden. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.