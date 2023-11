AEW | Nuovo miracolo in diretta per Roderick Strong a Rampage!

Leggi su aewuniverse

(Di sabato 11 novembre 2023) Ieri notte a AEW Rampage abbiamo assistito ad un vero e proprio <>miracolo>. Nel terzo match della serata <>Roderickha accompagnato i The Kingdom contro i Los Suavecitos (Danny Rose & Ricky Gee). Sulla sedia a rotelle da settembre, a causa di un brutale attacco da parte di Samoa Joe, ha fatto da manager al match vinto da Matt Taven e Mike Bennett in meno di due minuti. Il <>miracolo> che non ti aspettiha dedicato il match all’amico Adaaaaaaaam! Adam Cole e ha inaugurato il “no neck november“. Dopodiché si è alzato dalla sedia a rotelle e ha attaccato Los Suavecitos per poi tornare a sedervici. Più tardi nel backstage Action Andretti e Darius Martin hanno ricordato a Taven e ...