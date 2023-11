AEW | Ecco i risultati dell’odierno episodio di Collision | registrato ieri notte – SPOILER

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 11 novembre 2023) La AEW haun nuovodi, fatto rarissimo visto che lo show è praticamente live tutte le settimane. La scelta è stata fatta per consentire le registrazioni anche di alcuni match per ROH TV, mentre Rampage è andato in onda eccezionalmente in diretta., qui di seguito, idello show su TNT in programma sta(11 novembre 2023) Andrade El Idolo (con CJ Perry) batte Daniel Garcia grazie alla Figure Four dopo un ottimo match, secondo i presenti Nick Wayne sconfigge Dalton Castle con una Cutter dal paletto Sting, Darby Allin, & Adam Copeland battono Lance Archer & The Righteous quando la Rated R Superstar esegue la Spear ...