Addio Cristian | uno schianto ti porta via a soli 20 anni

(Di sabato 11 novembre 2023) Un tragico incidente ha spezzato la vita diMedda, 20, barista del comune di Serramanna, noto per la sua dedizione al lavoro e per la passione per la palestra. Il tragico evento si è consumato ieri sera sulla strada provinciale SP4, che collega Sanluri a Samassi. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane ha perso il controllo della sua Renault Clio, schiantandosi prima contro un ponticello e poi contro un albero. Il sindaco di Serramanna, Gabriele Littera, esprime il profondo dolore della comunità: «La notizia dell’incidente, verificatosi lungo il tragitto tra il luogo di lavoro e la sua casa, ci addolora profondamente. È una tragedia che s’inscrive in una serie di eventi luttuosi legati al lavoro». Littera ricorda Medda come un giovane brillante e volenteroso, che aveva ricevuto dal Comune una borsa di studio per merito l’anno ...