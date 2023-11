Addio a Spiros Focás | l’attore greco di “Rocco e i suoi fratelli”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 11 novembre 2023) La comunità cinematografica e teatrale internazionale si unisce nel lutto per la perdita diFocas, deceduto nella sua città natale, Atene, all’età di 86 anni. La sua famiglia ha condiviso la notizia del suo passaggio tramite un post su Facebook, lasciando un vuoto nell’arte drammatica sia in Grecia che all’estero. Focas, nato a Patrasso nel 1937 e trasferitosi ad Atene a nove anni, ha iniziato la sua carriera artistica diplomandosi alla scuola di recitazione “Kostis Michailidis“. Ha raggiunto la fama internazionale con la sua partecipazione a “Tramonto di sangue“, che fu presentato al Festival di Cannes nel 1959, segnando l’inizio di una carriera che lo avrebbe portato a lavorare in Italia e a Hollywood. In Italia, ha ottenuto il riconoscimento per il suo ruolo in “Morte di un amico“, e il suo talento è stato celebrato in patria dalla ministra della ...